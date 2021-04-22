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Gündem Seren Serengil - Can Tanrıyar davası: Rezillik paçalarından akıyor!
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Seren Serengil - Can Tanrıyar davası: Rezillik paçalarından akıyor!

Can Tanrıyar ile Seren Serengil arasındaki davada verilen ifadeler, magazin dünyasının rezil yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 22:53:00 -
Seren Serengil - Can Tanrıyar davası: Rezillik paçalarından akıyor!

Uçankuş Tv'nin sahibi Can Tanrıyar ile Seren Serengil arasındaki davada, karşılıklı hakaretler ve suçlamalar, magazin dünyasının pis yüzünü yeniden gözler önüne serdi.

2 yıl 4 ay hapis cezası istendi

Sosyal medya hesabından 'Kemerle insan döven zorba ve şiddet yanlısı tımarhanelik' sözleri ile Can Tanrıyar'a yönelik paylaşımda bulunan Seren Serengil hakkında, 'hakaret' suçlaması ile dava açılmıştı. Duruşmada verilen mütalada Seren Serengil’in 2 yıl 4 ay hapis cezası talep edildi.

'Eski eşi Petek Dinçöz'e de aynısını yapmıştı'

Can Tanrıyar, 'Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor' şeklindeki sözleri nedeni ile Seren Serengil'den şikayetçi oldu. Serengil, geçtiğimiz celsede Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanık sıfatı ile katıldı. Serengil savunmasında, "17 yıldır televizyon programı yapıyorum. Can Tanrıyar'ı da bu camiadan tanırım. Eski eşi Petek Dinçöz ile ayrılık aşamasındayken Petek Hanım'a sürekli tehdit ve şantajda bulunuyordu. Petek Hanım, bu iddiaları ana habere taşıdı. Daha sonra Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'ün annesi hakkında asılsız iddialarda bulunmaya başladı." ifadelerini kullanmıştı.

'Alenen hakaret'

Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ise Serengil ve Tanrıyar'ın avukatları katıldı. Açıklanan mütalaada, sanık Serengil'in sözlerinin irdelendiğinde, kaba söz sınırını aştığı ve kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğunun kabulünün gerekeceği belirtilerek, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapisle cezalandırılması talep edildi. Müşteki Can Tanrıyar'ın avukatı ise "Sanığın suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu. Mahkeme, sanığın mütalaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.

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