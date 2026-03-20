Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Sağlık uzmanları uyarıyor: Bayramda hastanelik olmayın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sağlık uzmanları uyarıyor: Bayramda hastanelik olmayın

Ramazan Bayramı’nın coşkusuyla kurulan ikram sofraları, gizli bir sağlık tehdidine dönüşebilir! Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, su böreği ve şerbetli tatlıların kan şekerini altüst edebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Diyetisyen Melike Karataş, misafirlere ağır tatlılar yerine sebzeli salatalar ve ayran ikram edilmesini önerirken; "Çay, suyun yerini tutmaz" diyerek su tüketimine dikkat çekti.

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan zengin sofralar, özellikle kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar için risk taşıyor. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Melike Karataş, Erzurum’un köklü mutfak kültüründe yer alan karbonhidrat ve şeker zengini ikramların, gün boyu süren bir "beslenme döngüsü" ile vücutta şeker patlamasına yol açabileceğini belirtti. Karataş, "Ziyaret edilen her evde bu gıdaların tüketilmesi, diyabet ve hipertansiyon hastaları için hayati risk oluşturabilir" dedi.

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda bayramda yapılan ikramlara dikkat çekerek, "Yapılan ikramlar gün içerisinde kan şekerinin yüksek seyretmesine neden olabilir" ifadesini kullandı.

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Diyetisyen Melike Karataş, bayram gelenekleri ve Erzurum’un kültüründe. misafire şeker, çikolata ile birlikte karbonhidrat, yağ ve şeker oranı yüksek su böreği, baklava gibi ikramlar sunulmasının vazgeçilmezlerden olduğunu anlatarak, "Ancak bu ikramların ziyaret edilen her evde sunulması ve tüketilmesi gün içerisinde kan şekerinin yüksek seyretmesine sebep olabilir. Gün boyu tekrar eden bu beslenme döngüsüyle özellikle çocuklar, yaşlılar ya da diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon (yüksek kan basıncı) gibi hastalığı bulunanlar için sağlık sorunları yaşama riski artar. Bunun önüne geçmek için ikramlıklar hazırlanırken şerbetli yerine sütlü tatlı hazırlanması; porsiyonların küçük tutulması; sebzeli veya yoğurtlu salataların (kabak tarator, yoğurtlu kereviz salatası, pancar salatası vb.) ikramlıklara eklenmesi; içecek olarak şekeri yüksek meyve suları yerine ayran ya da şekersiz açık çay, şekersiz Türk kahvesi gibi içeceklerin tercih edilmesi daha iyi olacaktır" dedi.

SU İÇMEK İHMAL EDİLMEMELİ Erzurum için yine kültürel alışkanlıklar ve iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda Ramazan ayı içerisinde iftar sonrası çayın çok önemli bir yer kapladığının görüldüğünü vurgulayan Karataş, "Hatta çoğu zaman çay içme alışkanlığı su tüketiminin önüne geçer. Bu alışkanlık Bayram’da da devam eder. Her ne kadar sağlıklı bireyler için günlük 6-8 çay bardağına kadar az demli çayın sağlık üzerine olumlu etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olsa da içilen çayın demli olması, miktarının 6-8 çay bardağından fazla olması ya da su tüketiminin önüne geçmesi sağlık açısından riskler oluşturur. Su tüketiminin az olması, vücudun susuz kalmasına yol açabilir ya da bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına sebep olabilir. Bu sebeple su tüketimi ihmal edilmemeli, günlük olarak en az 2-2,5 litre su içilmelidir" şeklinde konuştu.

HAREKETİN ARTIRILMASI HEDEFLENMELİ Bayram nedeniyle değişen beslenme düzeninin yol açabileceği hazımsızlığa dikkat çeken Karataş, "Bağırsak hareketlerinin azalması ya da kan şekeri yükselmesi gibi olumsuz durumlarla mücadelede etkili yöntemlerden biri de hareketin artırılmasıdır. Bayram dolasıyla yapılacak ziyaretler aktif bir gün geçirmek için fırsat olabilir. Bunu sağlamak adına ziyaretler esnasında yürüme mesafesinde olan yerlere araç yerine yürüyerek gitmek, günlük hareketi artırmaya yardımcı olur. Hatta gün içerisinde zaman ayrılarak 30 dakikalık bir yürüyüş planlanabilir. Hayatın her alanında önemli bir yere sahip olan sağlıklı ve dengeli beslenme bir yaşam tarzı hali olmalıdır. Bununla birlikte böyle özel zamanlarda doğru beslenme sağlık için daha da önem arz edebilmektedir" diye konuştu.

TATLI YERİNE "KABAK TARATOR", ÇAY YERİNE "AYRAN" Geleneksel ikram alışkanlıklarının modern sağlık kurallarıyla güncellenmesi gerektiğini savunan Karataş, ev sahiplerine şu alternatifleri sundu: Sütlü Tatlı Tercihi: Şerbetli ağır tatlılar yerine porsiyonu küçük tutulmuş sütlü tatlılar hazırlanmalı. Sebze Dopingi: İkram tepsilerine kabak tarator, yoğurtlu kereviz veya pancar salatası gibi hafif seçenekler eklenmeli.

