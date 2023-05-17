Şerefsizlerden skandal Erdoğan karikatürü Alçaklığın vücut bulmuş halisiniz

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize eden Charlie Hebdo şerefsizlikte sınır tanımıyor.

Fransa'nın Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatüre Ankara'dan art arda sert tepkiler geldi.

Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

14 Mayıs günü asrın seçimi ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sandığa gömen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisi Fransa’da hissedildi. Türk milletinin iradesini yok sayan Peygamber Efendimiz’e hakaret eden Charlie Hebdo isimli sözde karikatür dergisi resmen Erdoğan’ı hedef gösterdi.

Başkan Erdoğan için, “ondan ancak kader kurtulur” diyerek iğrenç bir karikatür hazırlayan dergi, Erdoğan içi su dolu küvette ampul değiştirirken resmetti.

Karikatür sosyal medyada milyonlar tarafından tepki ile karşılandı.

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ALTUN: BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZSİNİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." ifadesini kullandı.



Altun, sosyal medya hesabından, provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtladığını belirtti.



"Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş." değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:



"Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz."

KALIN: BU KADAR ÇILDIRDIĞINA GÖRE DOĞRU YOLDAYIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin, Charlie Hebdo dergisine en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs'ta vereceğini belirtti.



Kalın, sosyal medya hesabından, Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki göstererek şunları kaydetti:



"Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek."