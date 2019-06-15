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Şeref Has son yolculuğuna uğurlanıyor

- Hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:"Tarihimize altın harflerle kazınmış insanları bir bir uğurluyoruz"- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük:"Camiamız çok değerli mensuplarını yitirmeye başladı"

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:58
Şeref Has son yolculuğuna uğurlanıyor


İSTANBUL (AA) - Hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has (82) için tören düzenlendi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Şeref Has'ın ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Şen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Fenerbahçeli sporcular, eski futbolcular ile kulüp çalışanları katıldı.

Şeref Has'ın Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı naaşı, tören öncesinde tesislerin içinde oluşturulan platforma getirildi.

Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.


- Koç: "Tarihimize altın harflerle kazınmış insanları bir bir uğurluyoruz"


Törende konuşan başkan Ali Koç, "Camiamız için sembol olan çok önemli isimleri, tarihimize altın harflerle kazınmış insanları bir bir uğurluyoruz. İnşallah uzun süre için bu son olur. Allah geride kalanlara uzun ömür, sağlık versin. İnşallah daha mutlu konularda bir araya gelip size hitap etme imkanım olur." ifadelerini kullandı.

Şeref Has'ın duruşuyla Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden olduğunun altını çizen Koç, şöyle konuştu:

"Efsane formadaki 23 futbolcudan biri olan Sayın Şeref Has'a veda etmek için toplanmış bulunuyoruz. Fenerbahçe'yi yaşamış, Fenerbahçe'yi gururla, başarıyla her alanda temsil etmiş, bizlere Fenerbahçeli olmanın ne kadar kıymetli olduğunun kanıtı olmuş Şeref Has ve Şeref Has gibi isimler, bizim camiamızın en önemli değerleridir. Şeref ağabeyimiz, bu camianın tarihine altın harflerle adı yazılacak isimlerden biri.

1955-1969 yıllarında 14 yıl aralıksız, 605 maça çıktı, tarihimizde en çok maça çıkan 5 oyuncudan biri. Çıktığı maçlarda 168 gole imza attı. Kariyeri boyunca Fenerbahçe'de 5 lig, 2 İstanbul Ligi ve 1 Balkan Kupası olmak üzere sayısız kupalar kazanan takımımızın unutulmaz isimlerinden biri oldu. Ülkemize de hizmet etti. 39 kez milli formayı giydi, milli takım kaptanlığını da yaptı.

1961 yılında bir Türk futbolcu olarak Barcelona forması giyen oyuncu oldu. Yalnızca futbolcu olarak değil yönetici olarak da Fenerbahçe'ye hizmet etti. Hem futbolcu olarak hem de yönetici olarak şampiyonluk kazanan ender isimlerden biri oldu. Zor günlerde, zor şartlarda yöneticilik yaptı. Böyle isimler, örnek kişilikleri, duruşları ve başarılarıyla da tarihimize kazınarak ölümsüzleşir. Şeref Has'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."


- Küçük: "Camiamız çok değerli mensuplarını yitirmeye başladı"


Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, bugün yaşamını yitiren sarı-lacivertli eski yönetici Eyüp Karadayı'nın ailesinin de cenaze töreninde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de spor yapmış, Şeref Has ile aynı takımda futbol oynamış eski futbolcularımız, sevgili Fenerbahçeliler, geçen Can Bartu'nun anma töreninde de söylediğim gibi yaşım itibarıyla Şeref Has'ı seyretme onuruna erişmiştim. Türk futbolunda, başta Fenerbahçe'de kardeş olarak Zeki Rıza Sporel ve Hasan Kamil Sporel kardeşler vardı. Daha sonraki dönemde Mehmet Ali Has ve arkasından Şeref Has, bu büyük kulübün formasını sporcu olarak terletti.

Camiamız son dönemde çok değerli mensuplarını yitirmeye başladı. Önce sahada futbol oynayan ve ismi altın harflerle kulüp mazimize kazınmış insanları kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, bugün de Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış, Fenerbahçe tarihinde başka bir altın sayfaya adı yazılmış Eyüp Karadayı'yı da kaybettik. Şeref Has ve Eyüp Karadayı'ya rahmet diliyorum."

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen de Şeref Has'ın hep neşeli ve sarı-lacivertli kulübün gülen yüzü olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmalar ve okunan duaların ardından Şeref Has'ın naaşı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve aile bireyleri tarafından bulunduğu platformdan alınarak cenaze aracına kondu.

Şeref Has'ın cenazesi, ikindi vakti Bebek Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:58
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. Şeref Has

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