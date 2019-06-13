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Şeref Has kimdir? Şeref Has öldü mü? Şeref Has ne zaman nerede defnedilecek?

Fenerbahçe'nin ve Milli takımın eski futbolcularından Şeref Has vefat etti. Sarı-Lacivertli kulüpte 14 yıl forma giyen eski milli futbolcu Şeref Has'ın ölümü Fenerbahçe camiasını yasa boğdu. Şeref Has, futbolu 1973-1976 arasında ayrıca teknik direktörlüğünü yaptığı Mersin İdman Yurdu'nda bırakmıştı. 1955-69 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has kimdir, nereli ve kaç yaşıdaydı?

13 Haziran 2019 Perşembe 15:15
Şeref Has kimdir? Şeref Has öldü mü? Şeref Has ne zaman nerede defnedilecek?

Fenerbahçe'nin ve Milli takımın eski futbolcularından Şeref Has vefat etti. Sarı-Lacivertli kulüpte 14 yıl forma giyen eski milli futbolcu Şeref Has'ın ölümü Fenerbahçe camiasını yasa boğdu. Şeref Has, futbolu 1973-1976 arasında ayrıca teknik direktörlüğünü yaptığı Mersin İdman Yurdu'nda bırakmıştı. 1955-69 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has kimdir, nereli ve kaç yaşıdaydı?

 

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. 

Şerif Has kimdir?

Şeref Has 27 Eylül 1936'da Yeniköy, İstanbul'da doğmuştur. Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. Fenerbahçe futbol takımında en çok forma giymiş beş oyuncudan biridir. 

Futbolculuk kariyerine Beylerbeyi'nde lisansiye olmak suretiyle ilk adımını atmış ve müteakiben ise önce Beyoğluspor, ardından da Fenerbahçe'de forma giymeye başlamıştır. Birçok kez Fenerbahçe ve Millî takım kaptanlığını üstlenmiştir. Şeref Has, Fenerbahçe adına 168 gole imza atmıştır. Şeref Has, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Ali Has'ın da kardeşidir. Futbolu 1973-1976 arasında ayrıca teknik direktörlüğünü yaptığı Mersin İdman Yurdu'nda bırakmıştır.

Şeref Has'ın Fenerbahçe kariyeri

27 Eylül 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şeref Has, profesyonel futbol kariyerine Beyoğluspor ve Fenerbahçe ile adım attı. 1955 yılından 1969 yılına kadar Fenerbahçe formasını terleten Şeref Has, sarı lacivertli kulüp tarihinde en çok forma giyen 5 isimden biri olma ünvanını elde etti. Fenerbahçe'nin efsane ismi sarı lacivertli formayla 320 maçta 79 gol attı.

Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Şeref Has, 41 kez Türkiye A Milli Takım formasını terletti. Ay-yıldızlı formayla 1 golü bulunan Şeref Has, 1 Temmuz 1969 tarihinde futbol kariyerini Fenerbahçe formasıyla noktaladı. Şeref Has, Fenerbahçe'de 5 kez Süper Lig, 1 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Ali Has'ın kardeşidir. Futbolu bıraktan sonra 1973-76 yılları arasında Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörlük görevini yapmıştır.  

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:15
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