Serdivan bayramda kucaklaştı

Geleneksel Serdivan Belediyesi bayramlaşma programı gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi’nin geleneksel bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti. Belediye hizmet binasında gerçekleşen programa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım,Serdivan İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çiftçi, AK Parti Serdivan İlçe Başkan Vekili Coşkun Koşubaşı, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender, Cumhuriyet Halk Partisi Serdivan İlçe Başkanı Sabahattin Gülbaş, AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve belediye personelinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemi için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bayramın, huzur ve mutluluğu daha da artıracağını, kardeşlik ve dayanışma bilincini derinleştireceğini ifade etti. Belediyedeki program sonrasında Başkan Yusuf Alemdar ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Serdivan Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği bayramlaşma programına katılarak burada muhtarlarla bayramlaştı.