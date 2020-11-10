Serdengeçti’yi rahmet ve özlemle yâd ediyoruz

Allah ve ahlaktan bahsetmenin yasak olduğu tek parti diktası döneminde yaktığı cesaret ateşi Müslüman Anadolu’nun her bucağında yankılanan Osman Yüksel Serdengeçti defalarca cezaevine atılmış, “Hakk’a tapar, halkı tutar” sloganıyla çıkardığı Serdengeçti dergisi sadece 33 sayı yayınlandıktan sonra toplatılmıştı. Esas ismi Osman Zeki Yüksel olan Serdengeçti, dergideki yazılarından dolayı okuyucuları tarafından “Serdengeçti” diye tanımlanmış ve kendisi de daha sonra bu soyadını almıştı. Osman Yüksel Serdengeçti, dergi ve şiirlerinde çoğunlukla vatan, millet, din, ahlâk, gelenek, tarih ve tabiat temalarını işlemişti. Düşüncelerini çok açık ifade edemediğinde espri ve mizah yeteneğini kullanmış, karikatürize ettiği olay, uygulama ve düşünceleri bu metodla eleştirmişti. Yazı ve şiirlerine hâkim olan heyecan dışında hicivleri ve esprileri de muhaliflerini yaralayacak kadar keskin olmuştu.



8 defa mahpus bir defa mebus



Bir dönem Adalet Partisi’nden milletvekilliği de yapan Serdengeçti, hayatını “Sekiz defa mahpus, bir defa mebus oldum” sözleriyle ifade etmişti. 8 defa mahpus, 4 yıl mebus olan, 10 yıl da hapis yatan Serdengeçti, parkinson hastalığı sebebiyle 10 Kasım 1983’te Hakk’ın rahmetine kavuştu. İslam’ın yılmaz savunucusu Osman Yüksel Serdengeçti, bugün saat 14:30’da Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenecek merasimle dua ve hayırla yâd edilecek.