  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Serdengeçti’yi rahmet ve özlemle yâd ediyoruz
Aktüel

Serdengeçti’yi rahmet ve özlemle yâd ediyoruz

Yakın tarihimizin en önemli simalarından siyasetçi, gazeteci ve şair Osman Yüksel Serdengeçti’yi, ebediyete irtihalinin 37’nci sene-i devriyesinde rahmet yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:07:00 -
Serdengeçti’yi rahmet ve özlemle yâd ediyoruz

Allah ve ahlaktan bahsetmenin yasak olduğu tek parti diktası döneminde yaktığı cesaret ateşi Müslüman Anadolu’nun her bucağında yankılanan Osman Yüksel Serdengeçti defalarca cezaevine atılmış, “Hakk’a tapar, halkı tutar” sloganıyla çıkardığı Serdengeçti dergisi sadece 33 sayı yayınlandıktan sonra toplatılmıştı. Esas ismi Osman Zeki Yüksel olan Serdengeçti, dergideki yazılarından dolayı okuyucuları tarafından “Serdengeçti” diye tanımlanmış ve kendisi de daha sonra bu soyadını almıştı. Osman Yüksel Serdengeçti, dergi ve şiirlerinde çoğunlukla vatan, millet, din, ahlâk, gelenek, tarih ve tabiat temalarını işlemişti. Düşüncelerini çok açık ifade edemediğinde espri ve mizah yeteneğini kullanmış, karikatürize ettiği olay, uygulama ve düşünceleri bu metodla eleştirmişti. Yazı ve şiirlerine hâkim olan heyecan dışında hicivleri ve esprileri de muhaliflerini yaralayacak kadar keskin olmuştu.

8 defa mahpus bir defa mebus

Bir dönem Adalet Partisi’nden milletvekilliği de yapan Serdengeçti, hayatını “Sekiz defa mahpus, bir defa mebus oldum” sözleriyle ifade etmişti. 8 defa mahpus, 4 yıl mebus olan, 10 yıl da hapis yatan Serdengeçti, parkinson hastalığı sebebiyle 10 Kasım 1983’te Hakk’ın rahmetine kavuştu. İslam’ın yılmaz savunucusu Osman Yüksel Serdengeçti, bugün saat 14:30’da Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenecek merasimle dua ve hayırla yâd edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…
Ekonomi

Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…

Dün çakılan ve gün içinde tekrar yükselişe geçen altın fiyatları için bomba bir yorum yapıldı. Uzmanlar altın fiyatları için Ocak ayına kada..
Çocuklarına yedirilen yemeği duyan Diyarbakır aileleri sinir krizi geçirdi
Gündem

Çocuklarına yedirilen yemeği duyan Diyarbakır aileleri sinir krizi geçirdi

Terör örgütü PKK'nın, dağa kaçırdığı çocuklara domuz eti yedirdiğini öğrenen Diyarbakır aileleri, rezilliği öğrenince sinir krizi geçirdi...
Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!
Gündem

Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!

Logosunda Mustafa Kemal’in gözlerini kullanan ve Kemalist olmakla övünen Sözcü Gazetesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı karalamak isterken b..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay