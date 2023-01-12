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Medya Serdar Ortaç'tan kötü haber! Herkes şaşkın...
Medya

Serdar Ortaç'tan kötü haber! Herkes şaşkın...

Şarkıcı Serdar Ortaç, TRT 1'de yayınlanan Alişan'ın sunduğu "Alişan ile Hayata Gülümse" programına konuk oldu. MS hastası olan ve yaşadığı zorlukları anlatan Ortaç'ın 'Sol ayağım tamamen gitti' sözleri yürekleri sızlatırken Alişan'a "Senin gibi yürüyüp koşmak istedim" demesi ünlü sunucuyu da duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 14:30:00 - 2023-01-12 14:42:44
Serdar Ortaç'tan kötü haber! Herkes şaşkın...

Şarkıcı Serdar Ortaç, TRT 1'de yayınlanan Alişan'ın sunduğu "Alişan ile Hayata Gülümse" programına konuk oldu. MS hastası olan ve yaşadığı zorlukları anlatan Ortaç'ın 'Sol ayağım tamamen gitti' sözleri yürekleri sızlatırken Alişan'a "Senin gibi yürüyüp koşmak istedim" demesi ünlü sunucuyu da duygulandırdı.

TRT1 ekranlarında Alişan'ın sunduğu "Alişan ile Hayata Gülümse" programının konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu. MS hastası olan Serdar Ortaç yaşadığı zorlukları anlattı.

"Sol bacağım tamamen gitti" diyen Serdar Ortaç bacağını kaldırmakta güçlük çektiğini söyledi.

Serdar Ortaç'ın doktoru Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman canlı yayına bağlandı. Ortaç, doktoruna "Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?" diye sordu. Doktor, "İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında" diyerek geçmeyeceğini belirtti.

Serdar Ortaç, Alişan'a "Senin gibi yürüyüp koşmak istedim" dedi. Bu sözleriye  şarkıcı herkesin yüreğini yaktı.

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