Serdar Ortaç'tan acı haber geldi! Duyurdu...

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın bir süredir tedavi gören kardeşi Serkan Ortaç vefat etti. Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ın vefat haberini, sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama ile duyurdu.

Serdar Ortaç kardeş acısı yaşıyor. Kendisi MS hastası olan Serdar Ortaç, 3.5 yıldır H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybetti. Ortaç uzun bir süredir kardeşini tedavi ettiriyordu. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile acı haberi paylaştı.

Serdar Ortaç, "Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi Pazar günü Suadiye Camii'nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç daha önce yapmış olduğu açıklamada, kardeşi Serkan Ortaç'a H1N1 virüsü teşhisi konduğunu belirtmişti.

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