Serdar Ortaç'a 'Gürcistan' şoku! Hastalığı nedeniyle... Gürcistan'a giden Serdar Ortaç, MS hastalığı için kullandığı ilaçlar yüzünden ülkeye kabul edilmedi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, konser vermek için gittiği Gürcistan'a alınmadı. Havalimanı güvenliği tarafından, kullandığı MS hastalığı ilaçları nedeniyle üzerindeki kıyafetleri çıkarılarak arama yapıldı. "Beni seviyorsanız Gürcistan'a adım atmayın" Serdar Ortaç, o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Ortaç yaptığı paylaşıma, ”Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya” notunu düştü. Serdar Ortaç, paylaştığı bu görüntüleri kısa bir süre sonra sildi.

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