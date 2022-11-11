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Medya Serdar Ortaç fena saçmaladı! Bi sus be adam...
Medya

Serdar Ortaç fena saçmaladı! Bi sus be adam...

Ankara'da sahne alan Serdar Ortaç, hayranlarına evliliğin ruh hastalarının işi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 15:16:00 -
Serdar Ortaç fena saçmaladı! Bi sus be adam...

Ankara'da sahne alan Serdar Ortaç, hayranlarına evliliğin ruh hastalarının işi olduğunu söyledi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, çalkantılı aşk hayatı ile gündemden düşmüyor.

5 yıl evli kaldığı eşi Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Ortaç'ın yüzü, aşktan yana bir türlü gülmedi.

Ankara'daki bir mekanda sahne alan Ortaç, dinleyicilerine aşk hayatı ile ilgili konuştu.

Eski eşi Chloe hakkında konuşan Ortaç, "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikayet mi ettim? Annem 'Sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı, sevgilim sarışındı." dedi.

"Evlilik ruh hastalarının işi"

Konuşmasının devamında ise "Evlilik akıl ve ruh hastalarının işi." diyen Ortaç, hayranlarını şaşkına çevirdi.

 

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Yorumlar

oflu baba

AYNEN DOGRU SOYLEMIS INTERNET CIKTI EVLILIKLER BOZULDU BABA ISE GIDINCE EVIN KIZI KARISI HEMEN EVE DUNYADAKI 8 MILYAR INSANI EVE DAVET EDIYOROR VE GORUNTULU KONUSUYOR ANADAN URYAN BABA DUNYADAN BIR HABER BIRDE BAKMISINIZKI KIZ ALTINLARI PARALARI ALMIS KACMIS . KIME KACMIS SOSYAL MEDYADAN TANISTIGI SAHTEKARLA KACMIS OTUZ YILDIR CALISIP BIRIKTIRDIGINIZ PARALAR ALTINLAR BIR DAKIKADA GITMIS BENIM KIZIM YOK HANIM,DA BENIM GIBI YASLI INTERNET,TE KULLANMIYOR RAHATIM . ALLAH GENC KIZ BABALARININ ANNELERININ YAR VE YARDIMCISI OLSUN. ALTINLARINIZI BANKAYA YATIRIN ELIN PICINE GITMEDEN.

Mehmet

Kendi ana babasına da ruh hastası demiş olmaktadır. Allah akıl fikir versin.
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