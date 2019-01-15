Serdar Kaman kimdir nereli ve kaç yaşında?

Serdar Kaman İYİ Parti Kocaeli belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Serdar Kaman’ın kim olduğu merak ediliyor. 2003-2006 yılları arasında Kocaeli Devlet Hastanesi, Uzman Hekim olarak görev yapan Serdar Kaman kimdir? Serdar Kaman nereli ve kaç yaşında? İşte Serdar Kaman biyografisi.

Serdar Kaman kimdir?

Serdar Kaman, 1965 Elazığ doğumlu, tıp doktoru, evli ve iki çocuk babasıdır.

- Özel Akademi Hastanesi-Kocaeli Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı 2004

- Kocaeli Devlet Hastanesi, Uzman Hekim 2003-2006

- Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi-Ankara, Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi 1998-2003 Uzmanlık eğitimi sırasında TC Sağlık Bakanlığı bursu, 3 ay süre ile Pittsburgh Üniversitesi(USA), Organ Transplantasyon Bölümünde Misafir Araştırma Görevlisi

- Hendek Devlet Hastanesi-Sakarya Başhekimlik ve uzman hekimlik 1996-1998

- Almanya BochumKnappschaftsKrankenhaus Misafir Araştırma Görevlisi (International Collage of Surgeons Bursu),1995-1996

- Ardeşen Devlet Hastanesi-Rize, Başhekimlik ve uzman hekim 1993-1995

- SSK Okmeyadanı Hastanesi- İstanbul, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi 1988-1993

- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-Ankara, Anatomi BölümüAsistanlığı 1987-1988