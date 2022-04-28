Serdar Gözübüyük kimdir? Serdar Gözübüyük hangi ligde hakemli yapıyor?
West Ham-Eintracht Frankfurt maçının hakemi kim nereli? UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde West Ham ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi ise Serdar Gözübüyük yönetecek. Futbolseverler ise Serdar Gözübüyük’ün kim olduğunu, hangi ligde maç yönettiğini araştırıyor. Peki, Serdar Gözübüyük kim kaç yaşında?
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında West Ham ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemi ise Serdar Gözübüyük… Peki, Serdar Gözübüyük kimdir kaç yaşında?
Serdar Gözübüyük kimdir? Serdar Gözübüyük hangi ligde hakemli yapıyor?
Serdar Gözübüyük, Hollanda Futbol Federasyonu'na bağlı FIFA kokartlı hakemdir. Serdar Gözübüyük 29 Ekim 1985 yılında Hollanda Haarlem'de dünyaya geldi. Hollanda'da profesyonel düzeyde hakemlik yapan ilk ve tek Türk kökenli hakem olmasının yanında Hollanda'nın FIFA kokartlı en genç hakemidir.
Yıllar önce Adana'dan Hollanda'ya göç etmiş bir işçi ailesinin çocuğu olarak doğan Gözübüyük, 16 yaşında Hollanda'nın çeşitli alt lig kulüplerinde futbol oynarken kariyerini erken yaşta noktalayarak hakemliğe başladı. 2006 yılında hakemliğe başlayan Gözübüyük, Eredivisie'de ilk maçını 2009-2010 sezonunun son haftasında yönetti. 2 Mayıs 2010 tarihinde, Heracles Almelo'nun ADO Den Haag'ı 4-2 yendiği maçta hakemlik yaparak 24 yaşında Hollanda Ligi'nde maça çıkan en genç hakem unvanını kazandı. 1 Ocak 2012 itibarıyla FIFA kokartını takan Gözübüyük, UEFA Avrupa Ligi'deki ilk düdüğünü 12 Temmuz 2012'de Borac Banja Luka ile Čelik Nikšić arasında oynanan maçta çaldı.
2011-2012 sezonunda 20 maç sonunda aldığı 7.075 ortalama puanıyla birinci olan Hollanda'nın en başarılı hakemi seçilen Gözübüyük, Eylül 2012'de Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından verilen "Altın Kart" ödülüne layık görüldü.