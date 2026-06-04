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Spor Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu
Spor

Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor ile yollarını ayıran Serdar Dursun'un Süper Lig'de kalma başarısı gösteren ikas Eyüpspor ile el sıkıştığı öğrenildi.

Selçuk İnan yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Kocaelispor’da kadro planlaması kapsamında ayrılıklar sürüyor.

SERDAR DURSUN İLE YOLLAR AYRILDI

Yeşil-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serdar Dursun’a veda etti.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımında, "Futbolcumuz Serdar Dursun’a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar" ifadelerine yer verildi.

 

YENİ ADRESİ EYÜPSPOR

Öte yandan milli golcü Serdar Dursun'un yeni durağı belli oldu. 34 yaşındaki deneyimli golcünün Süper Lig'de kalma başarısı gösteren ikas Eyüpspor ile el sıkıştığı öğrenildi. Serdar Dursun'un önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

 

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