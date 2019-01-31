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Serdar Aziz Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan ayrılan milli futbolcuyu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı- Serdar Aziz: "Başkanımız Ali Koç'a ve Semih Özsoy ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte, transferin arkasında çok sağlam durdular"- "Fenerbahçe'yi en kısa zamanda çok iyi yerlere götüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın"

31 Ocak 2019 Perşembe 02:39
Serdar Aziz Fenerbahçe'de


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Galatasaray ile yollarını ayıran milli futbolcu Serdar Aziz'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3,5 sezon için anlaşmaya varmıştır. Serdar Aziz'e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Serdar'ın imza atarken ve sarı-lacivertli formayı giydiği fotoğrafları da paylaşıldı.

Transferin ardından FBTV'ye açıklamalarda bulanan Serdar Aziz, uzun yıllar Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi.

Çok mutlu olduğunu aktaran 28 yaşındaki savunma oyuncusu, "Başkanımız Ali Koç'a ve Semih Özsoy ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte, transferin arkasında çok sağlam durdular. Sonuna kadar menajerim de ben de Fenerbahçe formasını giymek istedim. İşler uzadı ama sonunda formayı giydim. İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim." diye görüş bildirdi.

Sarı-lacivertli forma altından elinden geleni yapacağını vurgulayan Serdar, şunları kaydetti:

"Kimse merak etmesin. Bu forma altında çok iyi mücadele edeceğim. Taraftarlarımız bana güvensin. Ben zaten tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Taraftarların şüphesi olmasın. Fenerbahçe'yi en kısa zamanda çok iyi yerlere götüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Bize güvensinler. Burada çok güzel karşılandım. Herkese teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Gerçekten duygularımı tarif etmek zor. Çünkü buraya gelirken çok zor bir süreçten geçtim ve şu an çok mutluyum. Ailem de sabırsızlıkla beni bu formayla görmek istiyordu."


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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 02:39
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  4. Serdar Aziz
  5. SÜPERLİG

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