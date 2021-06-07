  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çok sayıda kişi hastaneye başvurdu! Giriş çıkış kapatıldı
Valilik duyurdu! 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi
Şehit polisin kaza anı kameraya anbean yansıdı
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Gündem Serdar Arseven'in acı günü!
Gündem

Serdar Arseven'in acı günü!

Gazeteci yazar Serdar Arseven’in "oğlum" diye hitap ettiği damadı Enes Turhan, rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 18:13:00 - 2021-06-07 18:17:44

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve Yeni Akit Gazetesi eski yazarı gazeteci yazar Serdar Arseven’in damadı Enes Turhan bu sabah hayatını kaybetti.

Enes Turhan geçtiğimiz aylarda ağır bir beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.

Acı kaybı sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Arseven merhumun cenazesinin ikindi namazına müteakip Karşıyaka mezarlığında defnedileceğini duyurdu.

Arseven, Turhan'ın tedavi gördüğünü daha önce böyle duyurmuştu:

Akit Medya Grubu olarak, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz..

İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Serdar Arseven'in damadı Enes Turhan için taziye mesajında bulundu:

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven’in kıymetli evladı Enes Turhan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Rabbim Enes kardeşimize rahmet etsin. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bozok

Yüce Allah'ım gani gani rahmet eylesin inşaallah.
  • Yanıtla

Ahmet Şirin

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşaallah
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay