Serdar Arseven'in acı günü!
Gazeteci yazar Serdar Arseven’in "oğlum" diye hitap ettiği damadı Enes Turhan, rahmet-i Rahman'a kavuştu.
Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve Yeni Akit Gazetesi eski yazarı gazeteci yazar Serdar Arseven’in damadı Enes Turhan bu sabah hayatını kaybetti.
Enes Turhan geçtiğimiz aylarda ağır bir beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.
Acı kaybı sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Arseven merhumun cenazesinin ikindi namazına müteakip Karşıyaka mezarlığında defnedileceğini duyurdu.
Arseven, Turhan'ın tedavi gördüğünü daha önce böyle duyurmuştu:
Akit Medya Grubu olarak, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz..
İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Serdar Arseven'in damadı Enes Turhan için taziye mesajında bulundu:
Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven’in kıymetli evladı Enes Turhan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Rabbim Enes kardeşimize rahmet etsin. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.