Serdar Arseven'den önemli mesaj! Fatih Erbakan hangi ittifakta yer almalı?

Yeniakit.com.tr

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde kritik bir seçim yaşayacak.

Bir yandan birbiri ile ortak hiçbir yönü olmayan siyasi partiler Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında birleşirken, diğer yandan Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği konuşuluyor.

Cumhur İttifakı'na en yakın partilerden birisi de Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi.

Fatih Erbakan, önceki hafta katıldığı televizyon programında, Yeniden Refah Partisi tabanının Cumhur İttifakı'nda yer alınması taleplerini takip ettiğini söylemiş, "Bizim çizgimiz ortada" diyerek de, Millet İttifakı'nda yer almalarının mümkün görünmediğini söylemişti.

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Gazeteci Serdar Arseven de, "Fatih Erbakan hangi ittifakta yer almalı?" sorusuna cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Arseven, "Bu konuda çok soru geliyor. Soranlara söylediğimi buradan da arz edeyim: Makûl olan, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda yer almasıdır!" ifadelerini kullandı.