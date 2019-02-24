Serdar Arseven'den çağrı: 28 Şubat'ta yaşanan acı olaylar MEB müfredatı ile gençlerimize anlatılmalı

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, Yeniakit.com.tr'deki 'Kitabın Ortasından' köşesinde 28 Şubat Post Modern darbe sürecinde yaşananlara değindi. Genç neslin önemli bir bölümünün 28 Şubat'ı bilmediğini vurgulayan Arseven, 28 Şubat darbe sürecinde yaşananları; "Pek çok acı olay yaşandı. Sincan'da tankların dolaşması, dindarlara karşı topyekün savaş ilan edilmesi, kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenciye sadece 'başörtülü' olduğu için birincilik ödülünün verilmemesi ve kürsüden indirilmesi, başörtülü bir hemşire adayının diploma töreninde darp edilmesi, dindarların kurduğu ticarethanelerin 'irtica' ile yaftalanması, Türk Silahlı Kuvvetlerinden pek çok askerin 'YAŞ kararları' ile atılması ki hemen şunu belirteyim, onlar içinde FETÖ'cüler yoktu. 15 Temmuz'da o gün himaye edilen, o gün gizlenen FETÖ'cüler 15 Temmuz darbe girişiminin elebaşları oldular. Daha sonra bu darbenin başını çeken emekli general, 28 Şubat operasyonunu İsrail'in emri ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Brifingli yargı vardı. Yargıçlar ve savcılar bir salonda toplanarak esas duruşta bekletilip talimat alırlardı. Böyle karanlık bir dönemden geçtik. Sonrasında ara dönem hükümetleri kuruldu. 8 yıl kesintisiz eğitim gibi bir garabet uygulama ile İmam Hatip Liselerini vurmak için bütün mesleki eğitimler felç edildi. Pek çok İmam Hatip okulunun kapısına kilit vuruldu. Çocuklara Kur'an Kursu yasağı uygulandı" ifadeleri ile anlattı.

'28 Şubat MEB müfredatında yer almalı'

28 Şubat darbe sürecinde yaşanılanların genç nesle Milli Eğitim müfredatı ile anlatılması gerektiğini ifade eden Arseven, "O dönemde yaşananlar gençlerimize anlatılmıyor. Milli Eğitim müfredatında Şuphililuma'dan bahsedildiği kadar 28 Şubat'tan bahsedilmiyor. Yakın tarihin bu kadar önemli bir süreci, günümüz gençlerine anlatılmıyor. Neden? Bu memleketin evlatları 22 yıl evvel meydana gelen 28 Şubat darbesini bilmesinler mi? Bugün şer odaklarından bahsediyoruz. Beka meselesinden bahsediyoruz. Peki bunun zemini nerde? Bunun zemini 28 Şubat'ta. Biz zeminini anlatmıyoruz. Üzerine birşeyler söylemeye çalışıyoruz. Milli Eğitime baktığımızda 'yoga'sı bile düşünülüyor. Budistlerin yogası bile çocuklarımıza tatbik edilmek istendi ama tepkiler üzerine geri alındı. Milli Eğitimimiz çocuklarımıza yakın tarihimizi öğretmek durumunda değil mi? Bundan sonra ne yapılabilir? Bundan sonra ne yapılması gerektiğine hüküm verecek yetkinlikte değilim ancak 'teşhisimiz' var. Eğer anne ve babalar olarak bizler eğitim kurumlarında uygulanan 'müfredat' programımızdan memnunsak mesele yok demektir. Memnun değilsek mesele çok demektir" şeklinde konuştu.

'28 Şubat'ta gazetelere de baskı vardı'

28 Şubat sürecinde gazeteler üzerinde de baskılar uygulandığına dikkat çeken Arseven, "Akit Gazetesinde sayın Mustafa Karahasanoğlu, rahmetli Hasan Karakaya, Ali İhsan Karahasanoğlu, Nuri Karahasanoğlu, Hasan Hüseyin Mağden, Yılmaz Yalçıner, Atiila Öz, Yalçın Turgut Balaban (unuttuklarım olursa affetsinler) gibi isimlerden oluşlan geniş bir kadromuz vardı. Canını dişine takan ve kellesini koltuğuna alan bir kadro ile mücadele vermeye çalıştık. Baskınlara uğradık. Gazetemizi kuşattılar, çatılara keskin nişancılar yerleştirdiler. Tanklar ve panzerlerle etrafımızı kuşattılar. Bombaladılar, kurşunladılar" dedi.