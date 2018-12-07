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Serdar Arseven "Zina suç olmasın!" diyenlere sordu: 'Aldatılmak hoşunuza mı gidiyor?'

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, 1998 yılında suç olmaktan çıkartılan zina eylemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zinanın suç olmasını istemeyen kişilere seslendi. Arseven; " Bir insan eğer hırsızlık suç olmasın diyorsa, ben o insanın hırsızlık yaptığını düşünürüm. Şimdi buna itiraz edenlere soruyorum. Zina neden suç olmasın? " dedi.

07 Aralık 2018 Cuma 14:13

 Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'Zina Eylemi'ne yönelik yaptırımlar Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile 23 Haziran 1998 tarihinde uygulamadan kaldırılmıştı. Söz konusu tarihten bu zamana zina yapmanın cezai bir yaptırımı bulunmuyor. Türk-Aile yapısı ile birlikte Örf ve Adetlerimizi zedelemeye devam eden zina eylemini, Milat Gazetesi'ndeki köşesinde gündeme getiren  Gazeteci Serdar Arseven ile konuştuk.

Arseven: Zina neden suç olmasın?

"Herhalde bir erkeğin ya da kadının başına gelebilecek en kötü işlerden birisi aldatılmaktır. Yıllardır bu tartışma vardı ve Başkan Erdoğan da bu tartışmaya; 'Zina suç olmalıdır. Bu konuda bir düzenleme yapılmalıdır.' diyerek girmişti. Halkının kahir ekseni Müslüman olan bir ülkede zina suçunun cezalandırılmaması kabul edilemez. Devletin yatak odasında ne işi var? diyerek soruyorlar. Son derece çirkin bir söylem. Bazı kadın dernekleri var. Bu kadın derneklerinin feminist olanları zinanın suç olmasına karşılar. İnsan biraz utanır. Zina suç olmasın derken, zina serbest olsun derken yüzünüz hiç mi kızarmıyor? Hiç mi ar, haya, utanç yok sizde? O zaman şöyle mi diyeceksiniz? Hırsızlık suç olmasın. Cinayet suç olmasın. Zina suç olmasın. Peki neden zinanın suç olmasını istemiyorsun? Bunları söyleyen Feminist derneklerin yöneticilerine sesleniyorum. Bunu açıklasınlar. Zinanın suç olması sizi neden rahatsız ediyor? Yani bir insan eğer hırsızlık suç olmasın diyorsa, ben o insanın hırsızlık yaptığını düşünürüm. İffetli bir insan eşine, yuvasına, nesline saygısı olan bir insan nasıl olur da zina suç olmasın görüşünü savunabilir? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bunu söyleyen bir kadın erkeğinin zina yapmasını mı istiyor? "

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:13
  1. Serdar Arseven
  2. zina

YORUM YAZ

  • BekirBekir40 dk önce
    Neyin tartismasini yapiyosunuz yahu, akp degil mi zinayi suc olmaktan cikaran?
  • hacı ömerhacı ömer41 dk önce
    hülya hanım sen kiminle yatarsan yatsana kimse karışmaz müslüman değilsen ama müslümanım diyene AllahTeala karışıyo zina yapmayın demiyo zinaya yaklaşmayın buyuruyor
  • habib kartalhabib kartal42 dk önce
    zina suç olmasın mı? Burası müslüman ülkeyse sapına kadar olsun arkadaş.Aldatan bizden değildir bitti vesselam!
  • kayakaya46 dk önce
    Bu Ülkenin dini ismlam değil laik dinsizlerin kanunu var . bu arada ,hiristiyanlıkta ve diğer dinlerdede aldatılmak aldatmak kötü ve günahtır . Bu ülke yeniden kurulmalı 100 yıl da dolmuşken o iğrenç lozan teslim tutanağı ve bu kanunlar kafalarına çalınmalı . Boğazlar meselesi ve islam ülkeleriyle olan uzaklık yok edilmeli. Yeniden Diriliş.. Sömürgeden kurtulmalıyız. haçlı prangalarında kurtulmalıyız.
  • veliveli48 dk önce
    İslam zararlı olan herşeyi yasaklar, kendine zarar vermeyi bile.Peki ya insanoğlu?
  • hülyahülya54 dk önce
    insanlar kiminle düşüp kalkacağına kiminle görüşeceğine kendi hür iradeleri ile karar verirler.bunun kararını vermek size düşmez.bir de demokrasi ve özgürlük kelimesini dilinizden düşürmüyorsunuz.
  • Ömer Önder Ömer Önder 1 sa önce
    Evli olmayanları da kapsadığı için suç sayılmasını istemiyorlar. Yani evli değilsen özgürce ahlaksızlık yapabilirsinizin ismidir suç saymamak.
  • YolcuYolcu1 sa önce
    Hususi hayatımızı, içtimai müesseselerinin ve hukukumuzu inancımıza ve kadim değerlerimize göre tesis ve müessir hale getirmek gerekir. Aile ve içtimai hayatımız huzura, refaha ersin.
  • aliali1 sa önce
    he memlekette iş bitti kimin kimle yattığı kalktığı sorunu kaldı geriye.Sana ne birader hatta bana ne.Sanki suç sayıldığında farklı şeyler olacak.Diyelim ki suç?Sayaç mı takıcaz insanlara nerden anlıycaz kimin kimle beraber olduğunu ? Engelleyemeyeceğin şeyleri ne yaparsan yap engelleyemezsin.
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    eğer zina meşru bir iş olsun diyorsanız niye evleniyorsunuz evlilikten murad ırzı muhafazadır insan kendisinin ve eşinin ırzını korumak için evlenir daha doğrusu allahın insandan beklentisi budur ahmet mi diyeceğim abi mi diyeceğim bilemediğim için ahmet bey diyorum benim ahmet beyden farkım bu işi kanunun değil allah aşkının ve korkusunun halletmesidir allaha emanet olun
  • memet Çepnimemet Çepni1 sa önce
    zinanın suç olmasını istemeyen kafirdir islamda harama helal demek insanı kafir yapar heleki büyük günahlardan olan zinayı suç olarak görmeyen zihniyet onu helalleştiriyor demekki bunlar kafir dinsiz imansız aile yapısını bozmak nesli çürütmek isteyen münafık güruhu uyanık olmak lazım
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin1 sa önce
    abuk subuk konusmayi birak da, dört kadinla evlenmek Zina sucuna girer mi?.. Önce bunu bir anlat!
  • HakanHakan1 sa önce
    Peki zina suç olursa bir kadın aldatıldığını nasıl kanıtlayacak kanıtlasa bile eline ne geçeçek ?
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