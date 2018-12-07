Serdar Arseven "Zina suç olmasın!" diyenlere sordu: 'Aldatılmak hoşunuza mı gidiyor?'

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'Zina Eylemi'ne yönelik yaptırımlar Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile 23 Haziran 1998 tarihinde uygulamadan kaldırılmıştı. Söz konusu tarihten bu zamana zina yapmanın cezai bir yaptırımı bulunmuyor. Türk-Aile yapısı ile birlikte Örf ve Adetlerimizi zedelemeye devam eden zina eylemini, Milat Gazetesi'ndeki köşesinde gündeme getiren Gazeteci Serdar Arseven ile konuştuk.

Arseven: Zina neden suç olmasın?

"Herhalde bir erkeğin ya da kadının başına gelebilecek en kötü işlerden birisi aldatılmaktır. Yıllardır bu tartışma vardı ve Başkan Erdoğan da bu tartışmaya; 'Zina suç olmalıdır. Bu konuda bir düzenleme yapılmalıdır.' diyerek girmişti. Halkının kahir ekseni Müslüman olan bir ülkede zina suçunun cezalandırılmaması kabul edilemez. Devletin yatak odasında ne işi var? diyerek soruyorlar. Son derece çirkin bir söylem. Bazı kadın dernekleri var. Bu kadın derneklerinin feminist olanları zinanın suç olmasına karşılar. İnsan biraz utanır. Zina suç olmasın derken, zina serbest olsun derken yüzünüz hiç mi kızarmıyor? Hiç mi ar, haya, utanç yok sizde? O zaman şöyle mi diyeceksiniz? Hırsızlık suç olmasın. Cinayet suç olmasın. Zina suç olmasın. Peki neden zinanın suç olmasını istemiyorsun? Bunları söyleyen Feminist derneklerin yöneticilerine sesleniyorum. Bunu açıklasınlar. Zinanın suç olması sizi neden rahatsız ediyor? Yani bir insan eğer hırsızlık suç olmasın diyorsa, ben o insanın hırsızlık yaptığını düşünürüm. İffetli bir insan eşine, yuvasına, nesline saygısı olan bir insan nasıl olur da zina suç olmasın görüşünü savunabilir? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bunu söyleyen bir kadın erkeğinin zina yapmasını mı istiyor? "