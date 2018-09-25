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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe Beşiktaş maçı yorumu: Süper lig derbisi olmaz olsa olsa...

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler bugünkü köşe yazısında Fenerbahçe Beşiktaş maçını ele aldı.

25 Eylül 2018 Salı 12:15
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe Beşiktaş maçı yorumu: Süper lig derbisi olmaz olsa olsa...

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler bugünkü Habertürk gazetesindeki köşe yazısında Fenerbahçe Beşiktaş maçını ele aldı.

Bu kadar top kaybı yapılan, 3 pas bile yapılamayan, dan dun top uzaklaştırılan, strateji, mantık, plan namına birşey ortaya koyamayan iki takımın derbisi süper lig derbisi olmaz olsa olsa PTT 1. Lig derbisi olur.

İnanılmaz kalitesiz bir maç izledik. Yavaş, temposuz, pas yapılamayan, dripling yapılamayan korkunç kötü bir futbol vardı sahada. F.Bahçe, Skrtel'in eksikliğinde elindeki en ideale yakın kadro ile sahaya çıktı. Ben olsam Aatıf yerine Barış yahut Elmas ile oynarım ama Cocu'nun düşüncesine göre ideale yakın bir 11 ile sahaya çıktı. Şenol Güneş ise Tolgay-Atiba ve Oğuzhan 3'lüsüyle önünde de Babel ile daha kontrollü bir oyun planı ile sahadaydı.

Maçın ilk yarısında Ayew ve Aatıf'ın zayıf kafa vuruşu dışında pozisyonu yoktu. Maçın adamı ise bir şutu direkten dönen ve diğer şutunu da Karius'un çıkardığı Hasan Ali'ydi.

Beşiktaş ise hiç ama hiçbir şey oynamadığı ilk yarıda sahadaki belki de tek kaliteli ismin bireysel yeteneği ile öne geçti. 2. Yarıda Beşiktaş oyunun kontrolünü biraz daha almış gözükürken, taraftar da sinmişken, Beşiktaş 2'yi bulmak yerine pas ile skoru koruma derdindeyken Hasan Ali'nin şahane ortasına Caner'in hatası ile maçın en kötü isimlerinden Ayew'in golü ile beraberlik geldi. Kalan dakikalarda orta alanların tamamen boşaldığı ve "atabilen olursa galip gelecek" ortamlarının oluştuğu bir kör dövüşü izledik. Şenol Güneş gerçekten kazanmayı istedi mi emin değilim. Cocu kazanmayı istese de takımının bu oyunla kazanması mümkün değildi. Aydınus belki de VAR'a gitmeye dahi gerek duyulmayan bir maç yönetti düşünün artık. 90 dakikanın özeti buydu...

Beşiktaş, kaliteli oyunculara sahip; F.Bahçe'den daha iyi bir kadroya sahip olmasına rağmen maçı kazanamamasını 2 puan kayıp olarak görmeli.

F.Bahçe ise 2 ayrı tartışma konusunu masaya koymalı ve şapkayı ortaya koyup düşünmeli.

Bu takımın kadrosu şampiyonluğa oynayacak kalitede değil. Ayew golü atmış olmasına rağmen berbat bir performans sergiliyor. Benzia iyi futbolcu ve fakat skor yapamaz. Jailson ise vasatın biraz üstünde. Slimani kağıt üzerinde iyi transfer ama hala uyumsuz. Reyes ve Frey ise Comolli'nin kazıkları.. Aatıf bu takımın 11 oyuncusu olamaz. Eksikliği hissedilen Skrtel ise ancak dünya klasmanında 10 üzerinden 7'lik bir oyuncu.

Yani Koç-Özsoy-Comolli üçlüsünden oluşan Futbol Yönetimi mevcut takıma kalite katamadıkları gibi daha kötü bir takım oluşturdular.

Kadro kalitesi düşük olsa da eldeki mevcuttan en iyisini yapmaya çalışan bir teknik direktör olmalı.. Takımın kalitesini tartışırız ama fizik yerlerde. Cocu'nun oyun planlarını beğenen veya eleştiren olabilir ama fizik gücü yükleyemeyen hoca olmaz. Elde notlar tutan 3-5 Hollandalı ekibiyle Cocu'nun bu takıma katacak bir şeyi olduğunu sanmıyorum. Yani Klopp-Pep-Mourinho gelse bu kadro kalitesi ile F.Bahçe şampiyon olamaz ama eldeki mevcut da bugünden daha iyi olabilir. Hiç olmazsa fizik gücü artabilir.

Beşiktaş şampiyonluk yolunda devam ediyor. F.Bahçe için ise iyi bir gelecek görünmüyor maalesef.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:15
  1. Aydın
  2. Serdar Ali Çelikler
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş

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