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Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı yorum: beIN Sports'a özeti hazırlayan %100 Galatasaraylı

Spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisini yorumlarken çarpıcı ifadelerde bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 03:29
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı yorum: beIN Sports'a özeti hazırlayan %100 Galatasaraylı

Serdar Ali Çelikler, CNN Türk'te yayınlanan programda Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı. Fatih Terim'in ve Galatasaray yönetiminin hakem hakkındaki açıklamalarını eleştiren Çelikler, hiç kimsenin neden Fatih Terim'i eleştirmediğini sordu.

"DERBİDE BEIN SPORTS ÖZETLERİNİ HAZIRLAYAN KESİN GALATASARAYLI''

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın 2. golünden önce auta çıkan top korner verildi ama özette yok." dedi. Çelikler, "Şunu anlamamız lazım. Hakem hatalı karar verir, ondan sonra 10 pozisyon geçiyor ve penaltı oluyor. Sebep hakem! Böyle saçma tartışma olur mu? Madem böyle saçma tartışma yapıyorsunuz, olmayan korneri de özete koyacaksın. beIN'de özeti hazırlayan %100 Galatasaraylı." diye konuştu.

Fatih Terim'in eleştirilmediğini söyleyen Serdar Ali Çelikler, "Derbiden sonra yorumculara bakıyorum. Muslera'yı suçlayan var, Garry Rodrigues'i suçlayan var. Taraftarı da var. Ancak Fatih Terim'i eleştiren yok. Takımın hocası yok. Santrforu cezalı. Dakika 50'de Galatasaray 2-0 önde ve maç 2-2 bitiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 03:29
  1. Serdar Ali Çelikler
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe

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