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Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe transfer yapmazsa küme düşer

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son durumunu yorumladı.

25 Aralık 2018 Salı 03:29
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe transfer yapmazsa küme düşer

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Habertürk ekranlarında Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son durumunu değerlendirdi.

"Fenerbahçe iyi futbolcu bulamazsa küme düşer''

Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Çelikler, "Fenerbahçe iyi futbolcu bulamazsa küme düşer. 'Fenerbahçe küme düşmez, düşürmez'ciler var ya, VAR sistemi var artık hakemler de artık sana kıyak yapamaz. Nereden yapacaklar? 17 maçta 3 galibiyetle bitirdi Fenerbahçe, ilk galibiyet de birinci hafta. Golleri Giuliano ve Josef attı. Comolli'nin Fenerbahçe'si iki galibiyet alabildi. İkinci yarıda 8 galibiyet şart. Maçların yarısını nasıl kazanacaksın? Sadece oyuncu kalitesiyle alakası yok. Genel bir resetlenme lazım, bence doğru bir teknik direktör ve taraftarın bütünleşmesi var. Ali Koç da gerçeği anladı ve 'Yemişim FFP'yi' dedi, ki yemesi lazımdı. Hatanın neresinden dönülürse kar. Fenerbahçe, tarihinin en kötü yılını geçirdi ve sebebi de Comolli'dir" yorumunda bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 03:29
  1. Serdar Ali Çelikler
  2. Fenerbahçe
  3. Süper Lig

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