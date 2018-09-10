Serdar Ali Çelikler: Bana göre 14 yabancı az 25 tane yabancı futbolcu olsun

Serdar Ali Çelikler, Life Plus kanalı Kırmızı Çizgi Programı'nda yabancı kuralı hakkında konuştu.

"YABANCI SINIRI DÜŞERSE SEYİRCİ SAYISINDA %50 AZALMA OLUR"

Yabancı sınırının düşmesi halinde seyirci oranında ciddi azalma olacak. %50 azalacağını düşünüyorum. Türk futbolcular pasaporttan ötürü gerektiğinden fazla para kazanacak. 14 yabancı fazla lafını kabul etmiyorum. 6 yabancı niye ideal? Neden 6+2 mesela? 14'ün bir mantığı var. 14 tane Türk almak zorundasın. Diğer 14'ünü almak zorunda değilsin. İster 28 kişilik kadronun tamamını Türk futbolculardan oluşturabilirsin.

"BANA GÖRE 14 YABANCI AZ! 25 YABANCI OLMALI!"



11'e düşünce iyi mi olacak? Bu neden sorununun altını doldurmayan herkese karşı çıkacağım. Bana göre 14 yabancı az. Bana göre 25 tane yabancı futbolcu olsun. Hiçbir takımda Türk futbolcu olmak zorunda olmasın. Altyapıdan da iyi futbolcu yetiştirileceğini düşünmüyorum.