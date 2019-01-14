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Serdar Ali Çelikler Ali Koç'a seslendi: Hayal kurmayın transfer yapın

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a çağrıda bulundu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 01:41
Serdar Ali Çelikler Ali Koç'a seslendi: Hayal kurmayın transfer yapın

Serdar Ali Çelikler, CNN Türk'te Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Az Alkmaar ile oynanan hazırlık maçının aldatıcı olmaması gerektiğini vurgulayan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe yönetimine seslendi.

Serdar Ali Çelikleri'in sözleri şu şekilde:

Fenerbahçe'ye gol atacak oyuncu lazım. Gol atacak oyuncu almanız lazım. Talisca, Mario Gomez, Aboubakar, Gomis ile şampiyon olursun. Bunu nasıl anlayamıyorlar? Başakşehir'de Visca var. Adebayor var. Bir de Robinho'yu aldılar. Hepsi gol atıyor. Tabi lider olur.

''Hayal kurmayın, transfer yapın''

Mehmet Ekici, Az Alkmaar'da nefis gol attı diyorlar. Ligde kaç kere öyle gol atar? Hayal kurmayın, transfer yapın.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 01:41
  1. Serdar Ali Çelikler
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe

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