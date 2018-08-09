Serçe parmak zedelenmesi tedavisinde bu yöntemleri deneyin

Genellikle ev içerisinde yaşanan kazaların en acı vereni, ayak serçe parmağının sert veya sivri uçlu bir nesneye vurulmasıdır. Diğer parmaklara nazaran daha küçük ve narin olan serçe parmağı zedelenmesi çoğunlukla travma etkenlerinin sonucunda ortaya çıkar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Parmak eklem yerlerindeki şişkinlik,

Parmak hareket ettirmede zorlanma

Eklem ağrısı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Buz tedavisi

İncinen parmağa buz yöntemini uygulamak hem şişliği hem de acıyı azaltacaktır. Ancak bu yöntemi uygularken tene direkt olarak buzu değdirmektan kaçının. Temiz bir havlunun içerisine buzu koyarak incinen bölgede 10-15 dakika bekletmeniz ağrının azalmasında ve şişliğin inmesinde faydalı olacaktır.

Bandaj veya Kompresyon

İlk 24 ve 72 saat içerisinde incinen parmağı bandaj ile sararak parmağınızın sabit durmasını sağlayabilirsiniz. En etkili bandaj yöntemi ise 8 – 9 cm'lik bir atel ile parmağı sarmak olur.