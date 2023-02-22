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Spor Sercan Yıldırım, Bursaspor’u ziyaret etti
Spor

Sercan Yıldırım, Bursaspor’u ziyaret etti

Bursaspor’un 2009-2010 yılındaki şampiyonluk kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı kulübü ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 19:56:00 -
Sercan Yıldırım, Bursaspor’u ziyaret etti

Bursaspor’un şampiyon kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı kulübü ziyaret etti.

Teknik Direktör İsmail Ertekin ve futbolcularla bir araya gelen Sercan Yıldırım, takıma kalan maçlarında başarılar diledi.

Sercan Yıldırım, futbol akademisinde yer alan minik kramponları da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne getirdi.

Geleceğin futbolcuları, hayallerini kurduğu Bursaspor tesislerinde futbolcularla bol bol muhabbet ederek, fotoğraf çektirdi.

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