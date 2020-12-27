Şerbetli pasta olur mu? | Şerbetli pasta tarifi

Kolay pasta tarifi | Kolay pasta tarifi arayanlar şerbetli pastanın nasıl hazırlanabileceğini araştırıyor. Leziz bir şerbetli pasta hazırlamak istiyorsanız ihtiyacınız olan un, şeker, çikolata ve bolca emek…

Şerbetli pasta tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

1 çay bardağı şeker

4 adet yumurta

1 su bardağı un

4 yemek kaşığı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 yemek kaşığı kakao

Kreması için:

4 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker (Damak tadınıza göre şeker miktarını azaltabilirsiniz.)

1 paket vanilin

1 paket krem şanti

Şerbeti için:

1,5 çay bardağı şeker

1,5 su bardağı su

Üzeri için:

1 kutu krema

200 gram çikolata

Şerbetli pasta nasıl yapılır?

Öncelikle yumurta ve şekeri bir kaseye alın ve iyice çırpın.

Ardından karışıma sütü ekleyin.

Un, kabartma tozu, vanilin ve kakaoyu eleyerek karışıma ekleyin.

Hamuru kek kalıbına, ya da kelepçeli kalıba dökün.

Keki önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.

Kek piştikten sonra üzerine kürdanla delikler açın.

Kek soğuyunca siz de su ve şekeri ocağı alın kaynatın.

Ilınan şerbeti soğuk kekin üzerine dökün.

Krema için vanilin ve krem şanti hariç tüm malzemeyi bir tencereye alın.

Krema muhallebi kıvamını alınca ocağın altını kapatın.

Krema ılınınca vanilin ve toz krem şantiyi ekleyip 10 dakika kadar mikserle çırpın.

Kremayı kekin üzerine yayın.

Pastanızı buzdolabına kaldırın.

Bir sos tenceresine kremayı alın. Krema ılınınca çikolatayı içine atın.

Sos hazır olunca pastayı dolaptan çıkarın.

Sosu pastanın üzerine gezdirin.

Pastanızı bir gece kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.