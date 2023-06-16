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Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları
Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-06-16 09:45:00 -
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 23,6550 liradan, euro ise 25,8880 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 23,67 liradan, euro ise 25,85 liradan satılmıştı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 23,6530 liradan alınan dolar 23,6550 liradan, 25,8860 liradan alınan euro ise 25,8880 liradan satılıyor.
 
Son kapanışta dolar 23,67 liradan, euro ise 25,85 liradan satılmıştı.

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