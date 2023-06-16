Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 23,6550 liradan, euro ise 25,8880 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 23,67 liradan, euro ise 25,85 liradan satılmıştı.
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Dolar 23,6550 liradan, euro ise 25,8880 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 23,67 liradan, euro ise 25,85 liradan satılmıştı.
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