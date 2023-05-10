Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 19,5260 liradan, avro 21,4120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,5240 liradan alınan dolar 19,5260 liradan satılıyor. 21,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4120 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,5180 lira, avronun satış fiyatı ise 21,3950 lira olmuştu.
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