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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 287,60 lira oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 13:08
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 287,60 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 287,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 287,60 liradan, bin 894 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 915 liradan, 262 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 266 liradan, bin 851 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 871 liradan, 925 liradan alınan Yarım Ziynet 935 liradan ve 463 liradan alınan Çeyrek Ziynet 468 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:08
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