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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,20 lira oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:15
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 254 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,20 liradan, bin 674 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 695 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 636 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 656 liradan, 817 liradan alınan Yarım Ziynet 827 liradan ve 409 liradan alınan Çeyrek Ziynet 414 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:15
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