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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246 lira oldu.

11 Haziran 2019 Salı 12:58
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 245,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 246 liradan, bin 620 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 641 liradan, 224 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 228 liradan, bin 583 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 603 liradan, 792 liradan alınan Yarım Ziynet 802 liradan ve 396 liradan alınan Çeyrek Ziynet 401 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:58
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