Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251 lira oldu.07 Haziran 2019 Cuma 13:17
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 250,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 251 liradan, bin 653 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 674 liradan, 228,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 232,70 liradan, bin 615 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 635 liradan, 808 liradan alınan Yarım Ziynet 818 liradan ve 404 liradan alınan Çeyrek Ziynet 409 liradan satılıyor.
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