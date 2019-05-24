Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251,10 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 250,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 251,10 liradan, bin 653 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 674 liradan, 229 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 233 liradan, bin 616 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 636 liradan, 808 liradan alınan Yarım Ziynet 818 liradan ve 404 liradan alınan Çeyrek Ziynet 409 liradan satılıyor.

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