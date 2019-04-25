Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 242,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 242,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 242,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 242,40 liradan, bin 596 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 617 liradan, 221 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 225 liradan, bin 560 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 580 liradan, 780 liradan alınan Yarım Ziynet 790 liradan ve 390 liradan alınan Çeyrek Ziynet 395 liradan satılıyor.

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