Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 230,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,90 liradan, bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 541 liradan, 210,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,40 liradan, bin 486 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 506 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 371 liradan alınan Çeyrek Ziynet 376 liradan satılıyor.

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