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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,60 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:13:28 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,60 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 378,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 378,60 liradan, 2 bin 494 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 515 liradan, 345 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 349 liradan, 2 bin 437 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 457 liradan, bin 219 liradan alınan Yarım Ziynet bin 229 liradan ve 610 liradan alınan Çeyrek Ziynet 615 liradan satılıyor.

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