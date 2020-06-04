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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,30 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:55:32 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,30 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 370,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 370,30 liradan, 2 bin 439 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 460 liradan, 337,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 341,50 liradan, 2 bin 383 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 403 liradan, bin 192 liradan alınan Yarım Ziynet bin 202 liradan ve 596 liradan alınan Çeyrek Ziynet 601 liradan satıldı.

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