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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:48:32 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394.50 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 394,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 394.50 liradan, 2 bin 598 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 619 liradan, 359,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363,60 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 559 liradan, bin 270 liradan alınan Yarım Ziynet bin 280 liradan ve 635 liradan alınan Çeyrek Ziynet 640 liradan satıyor.

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