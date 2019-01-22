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Serbest güreşçiler sezonu Rusya'da açacak

- Serbest Güreş Milli Takımı, Ivan Yariguin Turnuvası'nda mücadele edecek

22 Ocak 2019 Salı 14:40
Serbest güreşçiler sezonu Rusya'da açacak


ANKARA (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı, sezonu Rusya'da düzenlenecek Ivan Yariguin Turnuvası ile açacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına Ankara'daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde başlayan ay-yıldızlı güreşçiler, yılın ilk turnuvası için Rusya'ya gitti.

Krasnoyarsk kentinde 24-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Ahmet Peker (57 kilo), Cengizhan Erdoğan (65 kilo), Yakup Gör (74 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Baki Şahin (97 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) mindere çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bu yılın çok önemli olduğunu belirterek, "İlk yurt dışı turnuvasına gidiyoruz. Burada alınacak sonuçlar Dünya Şampiyonası'na da puan verecek. Bu turnuvada ayrıca rakiplerimizi daha yakından tanıma şansını elde edeceğiz. İnşallah başarılı sonuçlarla ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:40
  1. Güreş
  2. Ivan Yariguin
  3. Rusya
  4. Serbest Güreş Milli Takımı
  5. Taha Akgül

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