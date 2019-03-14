Serbest Güreş Milli Takımı Rusya'ya gitti





ANKARA (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kupası müsabakaları için Rusya'ya gitti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Yakutsk kentinde yarın başlayıp 3 gün sürecek organizasyonda milli takım, grubunda ev sahibi Rusya, Küba ve Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Diğer grupta ise İran, ABD, Moğolistan ve Gürcistan takımları karşılaşacak.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar şampiyonluk, ikinciler üçüncülük, üçüncüler ise beşincilik için mindere çıkacak.





- Milliler iddialı





Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Ishak Irbayhanov, Dünya Kupası'nda iddialı olduklarını söyledi.

Gruptaki en önemli rakipleri olarak ev sahibi Rusya'yı işaret eden Irbayhanov, "Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Genç bir kadroyla mücadele edeceğiz. Gençlerimiz kendini gösterme şansı elde edecek." ifadelerini kullandı.

Serbest Güreş Milli Takımı'nda yer alan sporcular şunlar:

"57 kilo: Ali Karaboğa, 61 kilo: Münir Recep Aktaş, 70 kilo: Serhat Arslan, 74 kilo: Nazım Kara, 79 kilo: Abdülkadir Özmen, 86 kilo: Fatih Erdin, 92 kilo: Süleyman Karadeniz, 97 kilo: Ali Böncüoğlu, 125 kilo: Abdullah Omaç."



