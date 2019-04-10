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Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi

- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 10 sıkletin 7'sinde madalya kazanan Türkiye, topladığı 156 puanla ikinci oldu

10 Nisan 2019 Çarşamba 22:24
Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi


ANKARA (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye, Bükreş'te devam eden şampiyonada erkekler serbest stil müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazanırken, topladığı 156 puanla takım halinde ikinci oldu.

Bu kategoride Rusya 162 puanla birinci sırayı alırken, Azerbaycan 145 puanla üçüncülüğü elde etti.

Serbest Güreş Milli Takımı, 10 sıkletin 7'sinde madalya kazanma başarısı gösterdi. Taha Akgül, 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Türkiye'ye serbest stilde diğer altın madalyaları 57 kiloda Süleyman Atlı ve 70 kiloda Mustafa Kaya kazandırdı. Süleyman ve Mustafa, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan ikincilik kürsüsüne çıkarken, 61 kiloda Recep Topal, 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu ve 86 kiloda Fatih Erdin bronz madalya aldı.

Türkiye'yi 92 kiloda temsil eden İbrahim Bölükbaşı ise Avrupa 5'incisi oldu.

Serbest Milli Takımı, geçen yıl Dağıstan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazanmış ve 3'üncü olmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 22:24
  1. Avrupa Güreş Şampiyonası
  2. Romanya
  3. Serbest Güreş Milli Takımı
  4. Taha Akgül

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