Serbest bırakılan Atilla Taş tekrardan gözaltına alındı

FETÖ'yü öven, destekleyen mesaj ve açıklamaları nedeniyle uzun süre cezaevinde tutuklu kalan Atilla Taş, daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Taş, cezasının infazı için bugün tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Taş’ın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Atilla Taş'ın, "FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi.

İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.