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Serbest bırakılan Atilla Taş tekrardan gözaltına alındı

FETÖ'yü öven paylaşımları nedeniyle cezaevine gönderilen ve sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Atilla Taş, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Taş, yeniden gözaltına alındı.

09 Kasım 2018 Cuma 15:06
Serbest bırakılan Atilla Taş tekrardan gözaltına alındı

FETÖ'yü öven, destekleyen mesaj ve açıklamaları nedeniyle uzun süre cezaevinde tutuklu kalan Atilla Taş, daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Taş, cezasının infazı için bugün tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Taş’ın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Atilla Taş'ın, "FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi.

İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:06
  1. İstanbul
  2. Atilla Taş

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