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Aktüel Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı
Aktüel

Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici, ülkeye dönmek üzere yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 00:23:00 -
Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici, ülkeye dönmek üzere yola çıktı.

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, dün serbest bırakılan 15 gemiciyi başkent Abuja’daki havalimanından uğurladı.

Türk Havayolları (THY) ile yola çıkan gemicilerin, sabah 06.15 sularında İstanbul’da olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin." ifadelerini kullandı.

Mozart gemisine saldırı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, mürettebattan 3 kişi ile Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.

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