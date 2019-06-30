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Serap Özçelik’ten gümüş, Merve Çoban’dan bronz madalya

Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden 2.

30 Haziran 2019 Pazar 17:59
Serap Özçelik’ten gümüş, Merve Çoban’dan bronz madalya

Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden 2. Avrupa Oyunları’nda karate müsabakalarının ikinci gününde Serap Özçelik Arapoğlu gümüş madalya kazanırken, Merve Çoban bronz madalya ile organizasyonu noktaladı. Milli karateciler, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile Oyunlar’ı kapattı.


Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden 2. Avrupa Oyunları’nda karate müsabakaları tamamlandı. Bugün 6 dalda yapılan madalya mücadelelerinin tamamında yer alan milli karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu gümüş, Merve Çoban ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.


Karate Milli Takımı, 29-30 Haziran tarihleri arasındaki müsabakalarda 12 dalın 11’inde mücadele ederken, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.


Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren karate müsabakalarının ikinci gününde kadınlar kumite 50, 55 ve 61 kilo ile erkekler kumite 60, 67 ve 75 kiloda madalya müsabakaları yapıldı.


2019 yılında uluslararası organizasyonların tamamında podyum gören Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Avusturyalı Bettina Plank ile karşılaştı. 1-1 devam eden müsabakanın son 15 saniyesi içerisinde rakibinin ataklarına engel olamayan Milli karateci, tatamiden 5-1 mağlup ayrılarak gümüş madalya kazandı.


Kumite 61 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak Belarus’a gelen Merve Çoban, yarı finalde Ukraynalı Anita Serogina ile karşılaştı. 2-2 sona eren müsabakada ilk puanı rakibine veren milli karateci, tatamiden mağlup ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Elemelerde tatamiye çıkan Tuba Yakan, Eray Şamdan, Burak Uygur ve Erman Eltemur ise grup aşamasında Oyunlar’a veda etti.



Karatecilerden 6 madalya


21-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 2. Avrupa Oyunları’nda karate müsabakaları 29-30 Haziran’da yapıldı.4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türk karatecilerden kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, ferdi kata dalında Ali Ali Sofuoğlu ve kumite 84 kiloda Uğur Aktaş gümüş madalyanın sahibi oldu.


Ferdi kata dalında Dilara Eltemur ile kumite 61 kiloda Merve Çoban ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 17:59
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