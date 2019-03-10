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Seramik artıklarından köpük beton ürettiler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Nazım Kunduracı, seramik artıklarından ucuz ve dayanıklı köpük beton üretti.

10 Mart 2019 Pazar 11:56
Seramik artıklarından köpük beton ürettiler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Nazım Kunduracı, seramik artıklarından ucuz ve dayanıklı köpük beton üretti. Yapılan çalışma ile seri üretime geçilirse seramik fabrikalarının atıkları da geri dönüşüme kazandırılmış olacak.

 

BEÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Nazım Kunduracı ve lisans öğrencisi Sinan Yılmaz, piyasadan elde ettikleri köpük beton numunesi üzerinde incelemede bulundu. İncelemelerinin ardından seramik artıklarından aynı ürünü elde edebileceklerini tespit eden Kunduracı ve Yılmaz, çalışmalara başladı. Seramik artıklarından köpük beton elde eden ekip, ardından bu ürünü mukavemet testine tabi tuttu. Ürünün piyasada satılan köpük beton numunesiyle aynı değerleri yakaladığını ve yüzde 10 daha hafif olduğunu aktaran ekip, böylelikle seramik artıkların geri dönüşümüne de olanak sağlanmış olacağının altını çizdi.



“Piyasadaki ticari ürünlerle birebir aynı mukavemete sahip”

 

Doktor Öğretim Üyesi Nazım Kunduracı, elde edilen ürünün piyasadaki ticari ürünle aynı mukavemete sahip olduğunu ve daha hafif olduğunu belirterek, “Projemiz bölgemizde kullanılan seramik atık malzemeleri tekrar dönüştürerek köpük betonları daha hafifleterek, maliyetlerinin daha ucuzlatılmasıdır. Ürünlerimizde yaklaşık referans numuneler ile karşılaştırdığımızda piyasadaki ticari köpük betonlarla yüzde 10 civarında daha hafif ürünler elde ettik. Bunun yanı sıra maliyet olarak incelediğimizde yüzde 10 olarak daha ucuz ürünler elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Üretim aşamasında şöyle yapıyoruz. Iskarta olan seramikleri alıp kırma işleminin ardından öğüterek yaklaşık 300 mikron altına tane boyutunu elde ettikten sonra hazırladığımız reçeteler doğrultusunda köpük beton numunelerimizi hazırlıyoruz. Referans numunelerle mukavemet testlerimiz var. Kıyaslayacak olursak piyasadaki ticari ürünlerle birebir aynı mukavemete sahip. Ancak biraz daha hafif ve maliyet olarak daha ucuzlamış oluyor. Ürün başına kıyaslayacak olursak piyasadaki köpük betonun tanesi 5 ila 10 lira arasında değişiyor. Bizimkisi de bu rakamları 1-2 lira daha ucuzlamış olacaktır. Ortalama olarak lisans öğrencimizle birlikte bu projeyi bir senedir çalışıyoruz” dedi.



“Daha hızlı ve seri üretime uygun ürünler geliştirmeyi planlıyoruz”

 

Piyasadaki köpük betonların doğal kurumaya bırakıldığını hatırlatan Kunduracı, “Burada en çok ilgimi çeken şu oldu. Özellikle son zamanlarda gelişen çevre politikalarıyla alakalı seramik firmaları, ıskarta ürünleri atma noktasında gelişigüzel kullanamıyorlar. Yaptırımlar oluyor. O doğrultuda imha etmek zorundalar. İşte hem onlara fayda sağlaması açısından hem de bizim yeni bir ürün geliştirmemiz açısından böyle bir fikir doğdu. Bundan sonraki hedefimiz şu; piyasada üretilen ticari ürünler doğal kurutmaya bırakılıyor. Bunu biz kurutma fırınlarında ortalama 3 veya 4 günde nihai ürüne dönecek ve maliyeti de olmayacak şekilde, yani ticari ürünle birebir aynı maliyette ancak daha kısa sürede daha hızlı veya daha seri üretime uygun ürünler geliştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



“Türkiye’de bir ilk”

 

Seramik kırığıyla elde edilen ürünün piyasadaki ürünle mukavemet değerleri yakalayan çalışmanın Türkiye’de bir olduğunu belirten Kunduracı, “Sanayiciler ile bir araya geldiğimizde en çok yakındıkları noktalardan birisi de çalışmaların sürekli üniversite içerisinde kaldığı söyleniyordu. Bilimsel olarak katkı sağlanıyor ancak ticari olarak kullanılamıyor şeklinde yakınmaları veya önerileri oluyordu. Elde ettiğimiz ürünümüz tamamen ticari olarak da kullanılabilir. Hem bilime katkısı var hem de ticari olarak kullanmak isteyen, çalışma yapmak isteyen sanayicilerimiz için de birebir protezimiz hazır. Atık kullanıma yönelik farklı çalışmalar var. Ama seramik kırığıyla yapılan ve bu kadar kısa sürede böyle mukavemet değerleri yakalayan çalışma Türkiye’de bir ilk diyebiliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:56
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