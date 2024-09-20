Sera temizliği hastanelik etti!

Olay, Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu Mahallesi'nde Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapılan ve Kula Belediyesi bünyesinde hizmet veren Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera sahası içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre saat 11.30 sıralarında 2 numaralı sera bölgesinde klor ve çamaşır suyu karışımından oluşan sıvı temizlik maddesiyle temizlik yapıldığı esnada, sera içerisinde çalışan Nuriye G.(33), Sultan G.(48), Fadime E.(35), Şadiye K.(39), Fadime E.(42), Aysun M.(43) ve Arzu G.(38) isimli işçilerde kusma ve mide bulantısı travması meydana geldi.

28 İŞÇİ HASTANEYE BAŞVURDU

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine seraya gelen ambulanslar ile 7 işçi hastaneye kaldırılırken, aynı sera içerisinde çalışan 21 işçi daha hafif düzeyde mide bulantısı ve kusma şikayeti ile kendi imkanlarıyla Kula Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

7'si orta, 21'i hafif düzeyde zehirlenme şüphesi olmak üzere toplamda 28 işçinin tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, zehirlenen işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve bir müddet müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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