Sera Kadıgil'i duyunca "safa yattı!" Sevilay Yılman'dan bir garip paylaşım

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CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, partisinden istifa etti. Ezan düşmanlığıyla bilinen ve şehitlerimiz üzerinden İslam karşıtı söylemlerde bulunan Kadıgil, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı. TİP’ten seçime girmesi durumunda seçilme ihtimali olmayan Kadıgil, tıpkı TİP’in diğer vekilleri Erkan Baş, Barış Atay ve Ahmet Şık’ın HDP’den seçime girmesi gibi farklı bir partiden seçildi, ardından TİP’e geçti. Böylece CHP, komünist TİP’e vekil kazandırmış oldu.

Kadıgil’in kararının ardından, son günlerin gündemden düşmeyen ismi HaberTürk yazarı Sevilay Yılman ilginç bir açıklama yaptı. Veyis Ateş’in ayağını kaydırıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden Sevilay Yılman, Kadıgil’in istifasını görünce adeta ‘safa yattı.’ Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yılman, “Hiç kusura bakmasın ama Sera Kadıgil'in savunması tam bir komedi! Madem adayı olduğun CHP'den politik olarak sana daha yakın bir parti vardı... "O zaman o partiden girseydin seçimlere!" denmez mi yahu!” ifadelerini kullandı.

Yılman’ın, Kadıgil’in tıpkı diğer TİP’liler gibi farklı bir partiyi paravan olarak kullanmasının üstünü neden örtmeye çalıştığı merak konusu oldu.