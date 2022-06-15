Sera Kadıgil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?
Gündemde yer alan isimlerden birisi de Sera Kadıgil oldu. Vatandaşlar Sera Kadıgil'in hayatını, biyografisini merak ediyor. Peki, Sera Kadıgil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...
Saliha Sera Kadıgil Sütlü (29 Kasım 1984), Türk siyasetçi ve avukat. Türkiye İşçi Partisi 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapmaktadır. 29 Kasım 1984'te İstanbul'da doğdu. 2003'te Vefa Lisesinden mezun olduktan sonra 2007'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede özel hukuk alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2010'da tamamladı. Kadıgil; yüksek lisans tezini, sinema eserleri üstüne Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonucu tamamlamıştır. Kadıgil, İstanbul Üniversitesinde doktora yapmaya devam etmektedir. 2011-2012 yılları arasında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş ve 2014'ten itibaren 3 dönem parti meclisi üyeliği yapmıştır. 27.Dönemde CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak seçilen Kadıgil, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir. 25 Haziran 2021 Cuma günü CHP'den istifa ederek TİP'e geçmiştir.