Şer ittifakı Adalar’a da sıçradı! Ayasofya karşıtı DEM'li CHP listesinde

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10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile CHP'nin şer ittifakı İstanbul'un Adalar ilçesine de sıçradı.

Ayasofya karşıtı DEM'li CHP listesinde

“Ayasofya’yı camiye çevirdiniz de ne oldu” diyen bebek katili PKK'nın siyasi versiyonu HDP'nin sözde Alevi Masası Eş Başkanı Nesimi Aday’ın sinsi ittifak kapsamında CHP’nin Adalar Belediye Meclis adayı oldu.

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Boyundan büyük cümleler kurmaya çalışan Aday, katıldığı canlı yayında "Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu? Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?" şeklinde laf salatası yapmıştı.